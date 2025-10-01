Il professor Perilongo va in pensione Zaia | Una colonna della pediatria Padovana
Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, “saluta” il Professor Perilongo giunto all’ultimo giorno di lavoro prima della pensione. «Giorgio Perilongo è stato ed è una colonna della pediatria Padovana, veneta, nazionale e internazionale, ma soprattutto un uomo innamorato della sua professione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: professor - perilongo
Prof Perilongo va in pensione, un viaggio lungo 40 anni in pediatria: «Per la salute dei bambini» - Oggi sarà il suo ultimo giorno di lavoro dopo aver dedicato la vita alla cura dei bimbi. Si legge su ilgazzettino.it