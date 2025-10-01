Il procuratore di Napoli Gratteri ospite d’eccezione del Rotary Lezione sulla storia delle mafie

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stabilimento Tettuccio blindato domenica sera per un evento eccezionale. Infatti, era in programma una conferenza di Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica a Napoli. Già dal primo pomeriggio le Terme sono state presidiate da decine di uomini di polizia, carabinieri e reparti speciali. Gratteri è sotto scorta dal 1989 ed è giunto direttamente dalla Campania. A Montecatini, invitato dal Rotary club Pistoia-Montecatini Terme, ha parlato dell’evoluzione delle mafie dall’Unità d’Italia ad oggi. Erano presenti decine di soci di Club Rotary e Rotaract di mezza Toscana. Appena arrivato, è stato accompagnato a fare un giro dello stabilimento con la guida del dottor Antonio Galassi, per tanti anni direttore sanitario delle Terme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il procuratore di napoli gratteri ospite d8217eccezione del rotary lezione sulla storia delle mafie

© Lanazione.it - Il procuratore di Napoli Gratteri ospite d’eccezione del Rotary. Lezione sulla storia delle mafie

In questa notizia si parla di: procuratore - napoli

A Napoli si gira Coppola, serie tv Disney+ sul procuratore di Maradona: auto d’epoca anni ’80 sul Lungomare

Quagliarella rivela: «Quando arrivai al Napoli dissi al mio procuratore che sarei rimasto a vita e invece… Juve? Sono un professionista e sono andato, con Conte ci siamo divertiti»

procuratore napoli gratteri ospiteIl procuratore di Napoli Gratteri ospite d’eccezione del Rotary. Lezione sulla storia delle mafie - Infatti, era in programma una conferenza di Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica a Napoli. lanazione.it scrive

procuratore napoli gratteri ospiteNordio: “Gratteri in tv è il miglior testimonial delle carriere separate”. E attacca Davigo: “Non è più credibile” - E affonda: "Con il no al referendum torneremmo sottomessi alle Procure" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Procuratore Napoli Gratteri Ospite