Stabilimento Tettuccio blindato domenica sera per un evento eccezionale. Infatti, era in programma una conferenza di Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica a Napoli. Già dal primo pomeriggio le Terme sono state presidiate da decine di uomini di polizia, carabinieri e reparti speciali. Gratteri è sotto scorta dal 1989 ed è giunto direttamente dalla Campania. A Montecatini, invitato dal Rotary club Pistoia-Montecatini Terme, ha parlato dell’evoluzione delle mafie dall’Unità d’Italia ad oggi. Erano presenti decine di soci di Club Rotary e Rotaract di mezza Toscana. Appena arrivato, è stato accompagnato a fare un giro dello stabilimento con la guida del dottor Antonio Galassi, per tanti anni direttore sanitario delle Terme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il procuratore di Napoli Gratteri ospite d’eccezione del Rotary. Lezione sulla storia delle mafie

