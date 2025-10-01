il processo al vicepresidente rischia di far esplodere il sud sudan

L’apertura del processo per tradimento contro Riek Machar, primo vicepresidente sospeso del Sud Sudan, non è solo un evento giudiziario. È la spia di una crisi che riporta alla memoria le ferite mai rimarginate della guerra civile del 2013-2018. L’immagine di Machar in tribunale, dopo mesi di arresti domiciliari, ha già polarizzato l’opinione pubblica. Le accuse – omicidio, crimini contro l’umanità e sostegno all’Armata Bianca nei raid di marzo – sono state bollate dai suoi alleati come fabbricate, mentre i legali invocano l’immunità della carica. Il governo, però, insiste: Machar avrebbe ordinato l’attacco a una base militare a Nasir, nello Stato dell’Alto Nilo, causando la morte di oltre 250 soldati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

