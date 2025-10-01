Il principe William ricorda la regina Elisabetta | Da quando non c' è più tutto è cambiato

L'erede al trono, guida d'eccezione a Windsor per un episodio di The Reclutant Traveler, ha raccontato quanto gli manchi la defunta regina, che non riesce a dissociare dal castello: «Trascorreva qui la maggior parte del tempo, per me Windsor è lei». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe William ricorda la regina Elisabetta: «Da quando non c'è più tutto è cambiato»

