Il principe William apre il suo cuore nel doc The Reluctant Travel su Apple TV+ dal 3 ottobre Ecco le anticipazioni Leggi Amicait

Il principe William apre il suo cuore nel doc The Reluctant Travel su Apple TV+ dal 3 ottobre Ecco le anticipazioni

Raramente il principe William apre il suo cuore in pubblico. È da sempre, infatti, molto riservato e poco incline a manifestare al mondo le sue emozioni e i suoi sentimenti. Per questo, quando accade, fa notizia. Proprio come è successo questa settimana, in occasione dell’imminente uscita di un nuovo documentario. Il 3 ottobre arriverà su Apple TV+ un nuovo episodio del programma The Reluctant Traveler, condotto dall’attore Eugene Levy. Nella puntata, come ospite, c’è proprio il principe William, coinvolto in un’intervista piena di interessanti e inaspettate confidenze personali. La trama piacerà ai fan dei royal: la star di American Pie, infatti, fa un viaggio nel Regno Unito dove, con sua grande sorpresa, viene invitato a un tour privato del Castello di Windsor con il principe di Galles. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il principe William apre il suo cuore nel doc "The Reluctant Travel", su Apple TV+ dal 3 ottobre. Ecco le anticipazioni. Leggi Amica.it

