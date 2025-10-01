Ancona, 1 ottobre 2025 – Dove eravamo rimasti? Alle 11 di martedì 30 settembre, day after del big bang delle regionali, Francesco Acquaroli è già a Palazzo Raffaello, ad Ancona, come se due mesi e più di maratona elettorale da trottola nel frullatore, a macinare chilometri, comizi e strette di mano, fossero soltanto una parentesi tra un impegno e l’altro da governatore, tra primo mandato e bis alla guida delle Marche. Francesco Acquaroli, riconfermato presidente delle Marche, nel corso della conferenza stampa in Regione dopo la vittoria elettorale, Ancona, 29 settembre 2025 ANSA Gianluigi Basilietti I festeggiamenti? Ieri sera (lunedì), e per la cronaca al pub O’Connell di Potenza Picena (Macerata), il quartier generale dal quale ha seguito le operazioni di scrutinio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo giorno di Acquaroli-bis, nuova giunta in due settimane