Il primo giorno del nuovo rettore Poliba Umberto Fratino | Rendere l' ateneo sempre più internazionale e inclusivo
Il nuovo rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, nel primo giorno del suo mandato 2025-2031 e in quello in cui si apre l'anno accademico, ha voluto salutare la comunità Poliba con una nota inviata a docenti, dottorandi di ricerca, studenti, assegnisti di ricerca, personale tecnico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: primo - giorno
Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”
Primo giorno di nido, dentro le nuove scuole fra investimenti e giochi
Il primo giorno di scuola è biancorosso: in regalo gli astucci del Monza (e in classe arriva anche un giocatore)
? La serata del primo giorno si chiude col cuore (e la pancia) pienissimi. Cena tutti insieme in un posticino super accogliente, tra piatti deliziosi e chiacchiere che non finivano mai E ovviamente, non poteva mancare il gelato della buonanotte: uno di qu - facebook.com Vai su Facebook
"Non vogliamo rinunciare al presepe". Ed è solo settembre. Buon giorno anche a voi. - X Vai su X
Marco Orlandi, il rettore in cattedra: “Continuo a insegnare per sentire il polso della mia università” - Le urgenze: posti letto, post Pnrr e più iscritti tra i figli di stranieri Primi movimenti dall’America. Da msn.com
Unict, si è insediato il nuovo rettore Foti: “Ci auguriamo nuova stagione di rilancio” - Enrico Foti, ordinario di Idraulica ed ex direttore del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, elett ... Lo riporta catania.liveuniversity.it