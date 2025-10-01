Il primo Blood & Guts femminile della storia

Zonawrestling.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il profumo si sentiva da mesi. Dal momento in cui la AEW ha dato una accelerata alla gestione della categoria femminile e alla mancata chiamata del match da parte dei maschi. Così, dopo settimane di incroci e incontri ad alto tasso di rissa, Jamie Hayter ha rotto gli indugi: giochiamoci la pelle in un Blood & Guts match. Il primo al femminile per la compagnia, il secondo di questo genere dopo il War Games della WWE. La sfida si fa interessante e complessa. L’annuncio è stato ben accolto, sebbene non manchino le riserve. Ad esempio la critica più rilevante è stata la decisione di mettere in scena l’accaduto a Collision, da tutti reputato il B show della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

il primo blood amp guts femminile della storia

© Zonawrestling.net - Il primo Blood & Guts femminile della storia

In questa notizia si parla di: primo - blood

ENHYPEN svela il primo sguardo sul anime Dark Mood: The Blood Altar

Dying Light: The Beast alza il livello della brutalità col nuovo trailer Blood &amp; Guts - Techland ha pubblicato un nuovo trailer intitolato Blood & Guts, dedicato a Dying Light: The Beast, l'ultimo capitolo dell'acclamata serie di action. Scrive multiplayer.it

Dying Light: The Beast - Official Blood &amp; Guts Trailer - Don't miss the Blood & Guts Trailer for Dying Light: The Beast, an upcoming installment of the first- Scrive ign.com

Cerca Video su questo argomento: Primo Blood Amp Guts