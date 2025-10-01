Il profumo si sentiva da mesi. Dal momento in cui la AEW ha dato una accelerata alla gestione della categoria femminile e alla mancata chiamata del match da parte dei maschi. Così, dopo settimane di incroci e incontri ad alto tasso di rissa, Jamie Hayter ha rotto gli indugi: giochiamoci la pelle in un Blood & Guts match. Il primo al femminile per la compagnia, il secondo di questo genere dopo il War Games della WWE. La sfida si fa interessante e complessa. L’annuncio è stato ben accolto, sebbene non manchino le riserve. Ad esempio la critica più rilevante è stata la decisione di mettere in scena l’accaduto a Collision, da tutti reputato il B show della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Il primo Blood & Guts femminile della storia