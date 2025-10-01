Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 01 Ottobre 2025, si attesta a 0,1172 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 30 Settembre 2025, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 2 con 0,0994 €kWh, mentre il massimo si è avuto alle ore 9 con 0,1638 €kWh. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra l’1 e le 5), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia mattutina e serale, con picchi tra le 8 e le 10 e tra le 19 e le 20. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 01102025 0,1172 +0,0050 30092025 0,1122 +0,0034 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0144 27092025 0,1064 +0,0145 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 +0,0028 23092025 0,1162 +0,0001 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0069 20092025 0,1065 -0,0105 19092025 0,1160 +0,0046 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0012 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0284 14092025 0,0847 -0,0188 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0050 11092025 0,1158 +0,0040 10092025 0,1210 +0,0037 09092025 0,1173 -0,0037 08092025 0,1210 +0,0251 07092025 0,0959 +0,0010 06092025 0,0949 -0,0162 05092025 0,1112 -0,0021 04092025 0,1132 +0,0067 03092025 0,1066 -0,0043 02092025 0,1109 -0,0017 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1172 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1167 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

