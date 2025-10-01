il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato permette di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

