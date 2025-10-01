Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consumato permette di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: prezzo - famiglie
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 22 Luglio 2025
Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025
Dacia Duster, il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo
Sta per arrivare un giorno speciale dedicata alle famiglie: Grotte di Castellana aderisce a FAMu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Il 12 ottobre ti aspettano laboratori didattici gratuiti, esperienze uniche a prezzo promozionale e occasioni di scope - facebook.com Vai su Facebook
TIM nel mondo dell’energia, al via l’offerta luce e gas con Poste Italiane - TIM energia debutta nel mercato luce e gas con Poste Italiane: dal 29 settembre offerte per famiglie con energia 100% rinnovabile. rinnovabili.it scrive