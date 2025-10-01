Il prete di Cristo Re accusato di violenza sessuale chiesti quattro anni di carcere
Quattro anni di reclusione per Claudio Marino, per il prete per anni direttore dell’Istituto antoniano “Cristo Re” accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna tunisina. E’ quanto richiesto dal pubblico ministero Alice Parialò all’udienza che si è svolta oggi al Tribunale di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
