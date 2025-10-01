Bufera, il neopremier è accusato di aver gonfiato il proprio curriculum, tra denuncia, smentite e correzioni ufficiali. Il caso riaccende il dibattito su titolo di studio e trasparenza. Appena designato, eppure già nel vortice di una contestazione destinata a lasciare il segno. Il nuovo capo dell’esecutivo si ritrova al centro di un’accusa che non riguarda né dossier economici né equilibri parlamentari, ma qualcosa di apparentemente semplice e, al tempo stesso, esplosivo: il suo percorso accademico. , (Notizie.com) Secondo esponenti del comparto scolastico, quello che per anni è stato presentato come un master in Diritto pubblico non avrebbe superato la soglia del secondo anno. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il premier finisce sotto scacco: svelata una clamorosa bugia