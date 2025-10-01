Il prefetto Signoriello in visita nella sede del comando provinciale della guardia di finanza
Il prefetto Pietro Signoriello si è recato ieri in visita alla Caserma “A. Majorana”, sede del comando provinciale della guardia di finanza, dove è stato accolto con gli onori di rito dal comandante provinciale, generale di brigata Marco Filipponi e dai comandanti dei reparti del corpo della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: prefetto - signoriello
Ciak Telesud. . La relazione della commissione prefettizia con le conclusioni del Prefetto Pietro Signoriello, sul “caso Paternò” che ha scosso la politica locale, arriva a Roma. Possibile la trattazione nel prossimo Consiglio dei Ministri #paternò #paternó - facebook.com Vai su Facebook
Il prefetto visita la sede reatina della Croce rossa: «Un grazie per quanto fate» - L'8 maggio, per la ricorrenza della Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, il prefetto di Rieti Pinuccia Niglio ha fatto visita alla sede reatina della Croce Rossa. Riporta ilmessaggero.it
Il prefetto Signoriello lascia Vicenza per Trieste. Al suo posto arriva Caccamo - Il sindaco Francesco Rucco ha incontrato a Palazzo Trissino il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, in vista dell’ormai prossima destinazione allo svolgimento delle funzioni di prefetto ... Come scrive ilgazzettino.it