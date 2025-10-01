Il prefetto Signoriello in visita nella sede del comando provinciale della guardia di finanza

Il prefetto Pietro Signoriello si è recato ieri in visita alla Caserma “A. Majorana”, sede del comando provinciale della guardia di finanza, dove è stato accolto con gli onori di rito dal comandante provinciale, generale di brigata Marco Filipponi e dai comandanti dei reparti del corpo della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

