Lo diceva anche Mario Monicelli: Parenti serpenti. Ora, tocca al nostro povero Commissario Montalbano sperimentarlo sulla sua pelle. Quando, suo malgrado, sarà costretto a mettere le mani in Un covo di vipere. Così si intitola il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1. Come sempre, la puntata è visibile in contemporanea in streaming su RaiPlay. Dove per i prossimi mesi è possibile vedere tutti i 37 film finora realizzati della saga che ha per protagonista il commissario di Polizia del paese di Vigata, inventato dalla fantasia dello scrittore Andrea Camilleri. E se a interpretare l’amato Salvo c’è sempre Luca Zingaretti, nel film di stasera, primo episodio dell’11ema stagione del ciclo, ci sono un altro paio di facce molto note. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il povero Montalbano è alle prese con "Un covo di vipere" quando indaga sull'omicidio avvenuto a Vigata. Tutto sull'episodio stasera in tv