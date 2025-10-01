Il Porto di Farioli ha vinto tutte le partite giocate in questa stagione | ha subito solo un gol

Otto partite, otto vittorie e soltanto un gol subito in tutte le competizioni: il Porto di Farioli è diventata la squadra perfetta e sulla carta fa meglio di tutte le altre big. 🔗 Leggi su Fanpage.it

