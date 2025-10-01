Il ponte Paleocopa sta tornando a nuova vita

Sono iniziate in questi giorni a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre le delicate fasi di montaggio del Ponte Paleocapa, uno dei manufatti storici più pittoreschi e caratteristici di Padova. Il ponte, risalente all’Ottocento e costruito all’epoca con tecniche artigianali, è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it