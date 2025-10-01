Il poker d’assi di Sinner | terzo titolo 2025 e primo Atp 500 dopo due anni

Jannik Sinner (foto © Facebook Atp Tourfair use) Jannik Sinner torna a trionfare all’Atp 500 di Pechino, conquistando il titolo con un netto 6-2 6-2 contro l’americano Learner Tien nella finale disputata nella capitale cinese. La vittoria arriva a due anni dall’ultima affermazione di Sinner sul suolo asiatico ed è il 21° titolo Atp per il giovane talento italiano, che con questo successo accorcia ulteriormente le distanze in classifica dal numero uno Carlos Alcaraz. La finale, durata poco più di un’ora, ha visto un Sinner dominante, capace di gestire con sicurezza la tensione e l’inesperienza del suo avversario, al debutto in una finale del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it