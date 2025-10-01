Il podcast di Sbircia la Notizia Magazine – le notizie di mercoledì 1 ottobre 2025

Un episodio speciale e più ricco del solito di Sbircia la Notizia – Il Podcast. Dalla proposta di pace di Trump per Gaza e le tensioni sulla flottiglia umanitaria, agli attacchi russi in Ucraina e al dibattito europeo sulla difesa comune. Passiamo poi allo shutdown federale negli Stati Uniti, al caso di spionaggio in Germania, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

