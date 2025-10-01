Il Piemonte rafforza i legami con il Giappone tra cultura e imprese

TOKYO (ITALPRESS) – Rafforzare i rapporti con il Sol Levante e promuovere le eccellenze piemontesi in campo turistico, culturale, tecnologico e manifatturiero. Questi i temi al centro della conferenza che si è tenuta presso l’ambasciata d’Italia a Tokyo, nel corso della quale il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, in occasione della partecipazione all’Expo Osaka 2025. L’ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti ha sottolineato che “la visita del Presidente e della delegazione del Piemonte si propone di accrescere la qualità e la profondità dei legami già esistenti tra le istituzioni, le università e le imprese della Regione e il Giappone”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it