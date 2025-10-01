Nel tristanzuolo day after del bagno marchigiano – difficile trovare anche solo un elemento positivo nel voto – nelle stanze del Partito democratico è già emerso un nuovo problema mica da poco. Che diciamo sul piano Donald Trump per Gaza? Al Nazareno nel pomeriggio di ieri si discuteva sul da farsi ma con un punto fermo: «Non possiamo rinunciare al riconoscimento dello Stato palestinese come hanno fatto decine di Paesi». Il responsabile esteri Peppe Provenzano ha infatti detto che «tutto quello che può aiutare la fine del conflitto va nella direzione giusta, è un passo avanti. Ci sono delle condizioni che però non possiamo eludere: il riconoscimento dello stato di Palestina e la soluzione dei due popoli e due stati». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il piano di Trump su Gaza rischia di spostare il Pd alla sinistra di Hamas