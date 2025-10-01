Il pestaggio per futili motivi la caduta in ospedale e il coma | due condanne per l' aggressione al gemello

Gemelli di Orta Nova aggrediti a Stornara, si completa il processo a carico di Rocco Buo e Antonio Giovine, due giovani di Stornara accusati della violenta aggressione avvenuta in strada e scoppiata per futili motivi (qui la vicenda). Dopo la condanna ‘parziale’ pronunciata dalla giudice Flavia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: pestaggio - futili

Pestaggio brutale di un turista per futili motivi a Porto Sant'Elpidio. I due in carcere. «L?intenzione era quella di uccidere»

Aggressione a La Ciocco: il branco a processo, il barman: «Profonda fiducia nella giustizia». Il 19enne si presenterà davanti al gup il 15 dicembre. Il 21 gennaio successivo, sarà la volta dei quattro 17enni. A febbraio il pestaggio per «futili motivi» in cui il 36en - facebook.com Vai su Facebook

#Boscoreale - Lite in tabaccheria, 60enne aggredito e in prognosi riservata. 37enne arrestato dai Carabinieri Violenta aggressione scattata dopo una discussione per futili motivi: l’uomo ha atteso la vittima all’esterno e l’ha colpita a calci e pugni.… https://ift.tt/ - X Vai su X

Solange Marchignoli: «Sono io la donna picchiata dall'ex. L'ultimo pestaggio a Dubai, mi sono risvegliata in una clinica» - L'avvocata penalista Solange Marchignoli, vittima di maltrattamenti e violenze da parte del suo ex compagno, ha parlato a Dentro la notizia, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su ... Riporta msn.com

Pestaggio di Azzio, il 63enne picchiato dagli usurai per 100mila euro prestati e mai restituiti: ecco cos’è successo - Azzio (Varese), 9 settembre 2025 – Una vicenda dove sono intrecciate richieste estorsive, centomila euro prestati a tassi d'usura e un sottobosco criminale a fare da sfondo. Come scrive ilgiorno.it