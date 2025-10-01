Il Pescara piange la morte dell'ex presidente Giuseppe Adolfo De Cecco | Ciao don Beppe
Il Pescara Calcio piange la morte dell'ex presidente Giuseppe Adolfo De Cecco: "Non verrà mai dimenticato. Ciao, ‘don Beppe’". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La politica piange William Zola, il cordoglio dei sindaci di Pescara e Spoltore
Magliano e la Marsica piangono la scomparsa a 85 anni di Giuseppe Morgante, ex sindaco del PSDI. Marsica Live RIP #Avezzano #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona #Roma https://marsicalive.it/magliano-de-marsi-piange-la-scomparsa-delle - X Vai su X
Pescara piange la scomparsa di William Zola: “Punto di riferimento culturale” - facebook.com Vai su Facebook
Pescara, secondo l’autopsia Riccardo Zappone «è morto per un trauma toracico, non a causa del taser» - Secondo quanto comunicato dalla procura di Pescara, al termine dell’autopsia eseguita sul corpo di Riccardo Zappone, morto il 3 giugno a Pescara, è emerso che il 30enne è morto a causa di una ... Segnala lettera43.it