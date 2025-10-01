Il pentito che fece arrestare il padre | Anche un assassino spietato come me ha diritto di sperare in una nuova vita

“Ammazzare stanca“, titolo pavesiano per la vita di Antonio Zagari. Un libro, l’autobiografia del “ragazzo di Calabria“ trasferito a Malnate, hinterland di Varese. Da braccio armato della ‘ndrangheta diventa collaboratore di giustizia, in un’epoca in cui pareva impossibile che i legami solidali della mafia calabrese venissero infranti dall’interno. Dal libro il regista Daniele Vicari ha tratto il film “Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino“, presentato alla Mostra di Venezia. Gianni Spartà, giornalista e scrittore varesino, ha conosciuto Antonio Zagari e ne conserva un ricordo particolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il pentito che fece arrestare il padre: "Anche un assassino spietato come me ha diritto di sperare in una nuova vita"

In questa notizia si parla di: pentito - fece

Bisogna essere buoni racconto scritto da Giovanna Mangone Novembre penso: - A me non la fanno! Salì verso il monte, dove le castagne erano già mature, e attorno al frutto fece una difesa di spine. Chi si fosse attentato di allungare le mani verso i castagn - facebook.com Vai su Facebook

Il pentito che fece arrestare il padre: "Anche un assassino spietato come me ha diritto di sperare in una nuova vita" - Il giornalista e scrittore Gianni Spartà racconta il suo incontro con il killer di ’ndrangheta Antonio Zagari "Arrivò ad avere un disgusto fisico per le cosche. Lo riporta msn.com