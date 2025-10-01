Il Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi

Se perdi di un punto puoi attaccarti a tutto, ma se resti indietro di otto, beh, allora una riflessione è il caso che la fai. Difficilmente però accadrà, dato che Elly Schlein e i suoi Nazarenis appartengono alla genia di chi odia quelli che vogliono dare loro consigli, siano essi Romano Prodi ("un centrosinistra così non va da nessuna parte") o Paolo Gentiloni ("non sono pronti"), o indica loro la strada per uscire dall’impaccio, come Mattarella sulla Flotilla. E sarà questo allora il motivo per cui non puoi incontrare a Montecitorio un leader del centrodestra che non finisca per non confessarti: "Dio ci conservi Schlein". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi

