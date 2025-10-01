Il Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi

Quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se perdi di un punto puoi attaccarti a tutto, ma se resti indietro di otto, beh, allora una riflessione è il caso che la fai. Difficilmente però accadrà, dato che Elly Schlein e i suoi Nazarenis appartengono alla genia di chi odia quelli che vogliono dare loro consigli, siano essi Romano Prodi ("un centrosinistra così non va da nessuna parte") o Paolo Gentiloni ("non sono pronti"), o indica loro la strada per uscire dall’impaccio, come Mattarella sulla Flotilla. E sarà questo allora il motivo per cui non puoi incontrare a Montecitorio un leader del centrodestra che non finisca per non confessarti: "Dio ci conservi Schlein". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il pd pu242 vincere solo se detta temi e obiettivi

© Quotidiano.net - Il Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi

In questa notizia si parla di: vincere - detta

pd pu242 vincere dettaIl Pd può vincere solo se detta temi e obiettivi - Se perdi di un punto puoi attaccarti a tutto, ma se resti indietro di otto, beh, allora una riflessione è il caso che la fai. Come scrive quotidiano.net

Sanità è la priorità, il Pd detta la linea e difende Bartolazzi - Il Pd ha chiaro l'obiettivo e soprattutto la priorità: nelle prossime settimane si dovrà mettere mano organicamente alle disastrose condizioni della sanità sarda. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Pu242 Vincere Detta