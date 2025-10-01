Il Pd contro Vespa dopo lo sfogo con l' attivista della Flotilla | Comportamento da censurare
Il Pd si scaglia contro Bruno Vespa dopo le parole rivolte dal conduttore a Tony Lapiccirella, uno degli attivisti che si trova sulla Global Sumud Flotilla. Prima l'antefatto. Tutto è successo nel corso della puntata di Porta a Porta andata in onda martedì 30 settembre e che ha visto Lapiccirella. 🔗 Leggi su Today.it
Neonata rapita a Cosenza, Rosa Vespa lascia il carcere di Castrovillari: ai domiciliari dopo 6 mesi
Rapì neonata in ospedale, Rosa Vespa a casa dopo 6 mesi
Neonata rapita a Cosenza, la madre contro la decisione di scarcerare Rosa Vespa dopo 5 mesi: "Ansia e paura"
Il capogruppo M5S in commissione di vigilanza RAI Dario Carotenuto ha chiesto un intervento da parte della Rai dopo le frasi di Vespa al portavoce della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Bruno Vespa contro la Flotilla: «Non ve ne fotte niente di dare gli aiuti alle persone». Lo scontro con un attivista a Porta a porta - La puntata di “Porta a Porta” del 30 settembre si è trasformata in un caso mediatico. Da ilmessaggero.it