Ha scelto Prato per lanciare il Patto per la Cultura "perché voglio che la città diventi un punto di riferimento in Toscana". C'è il tessile da difendere e rilanciare, "ma anche da sviluppare il grande giacimento di cultura che il territorio pratese dimostra di avere affondando la radici nella storia e guardando con grandi potenzialità al contemporaneo". E così è venuto spontaneo al governatore Eugenio Giani e candidato bis alla presidenza della Regione presentare domani il maxi manifesto verso il 2030 alle Manifatture digitali pratesi (presente anche il Capo di Gabinetto Cristina Manetti). "E' un Patto che vede coinvolte oltre cento realtà toscane" sottolinea Giani.

Il Patto Cultura. E Giani lancia : "Prato capitale"