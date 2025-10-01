Il pastry chef che ha convinto i milanesi ad entrare in albergo per fare colazione
Cesare Murzilli è uno dei personaggi del momento sulla scena gastronomica milanese grazie alla sua colazione (e ora al suo brunch domenicale) sempre sold out malgrado il prezzo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
