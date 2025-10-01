Quarrata, 1 ottobre 2025 – Dai profumi della Toscana alla consacrazione nazionale. Lunedì 29 settembre Francesco Faccendi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Ambasciatore Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), associazione che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce. Un traguardo che è il simbolo di un percorso fatto di passione, sacrificio e dedizione. Francesco Faccendi, classe 1973, è titolare della pasticceria «Tantaroba by Faccendi», a Quarrata ed è riconosciuto come uno dei migliori specialisti nella lavorazione del cioccolato e nei grandi lievitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il pasticcere Faccendi ambasciatore dell’eccellenza italiana