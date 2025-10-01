Il Parco Villa Filippina apre le porte al mondo della scuola con un Open Day

Palermotoday.it | 1 ott 2025

in programma sabato 4 ottobre 2025, a partire dalle ore 10, dedicato a docenti e dirigenti scolastici della città e della provincia.L’iniziativa sarà l’occasione per presentare le nuove attività didattiche del Planetario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

