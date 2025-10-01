Il parco faunistico Le Cornelle si tinge d’arancio con Tulipania Valbrembo
Quest’anno, per la prima volta, il Parco Faunistico Le Cornelle si trasforma in un palcoscenico d’autunno: tra tigri e giraffe, e lemuri, nel mese di ottobre faranno capolino anche centinaia di zucche arancioni. Grazie alla collaborazione con Tulipania, la casa italiana del Pumpkin Patch, domenica 5, 12, 19, 26 e giovedì 31 ottobre 2025 i visitatori del Parco potranno vivere un’esperienza inedita: prendere parte a laboratori creativi all’interno di spazi scenografici curati da Tulipania, scegliere la propria zucca e decorarla con fantasia per festeggiare l’arrivo della stagione autunnale. Durante queste giornate, gli ospiti del Parco potranno scegliere la propria zucca e decorarla con un kit completo composto da pennelli, colori e strumenti da disegno, creando un ricordo unico da portare a casa, simbolo di un autunno da vivere tra natura e creatività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
