Il Papa | Un vero Pro life non lotta soltanto contro l’aborto ma anche per i diritti dei migranti

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leone XIV interviene in un dibattito molto acceso nella Chiesa americana. E sferza la destra cattolica statunitense. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il papa un vero pro life non lotta soltanto contro l8217aborto ma anche per i diritti dei migranti

© Repubblica.it - Il Papa: “Un vero Pro life non lotta soltanto contro l’aborto, ma anche per i diritti dei migranti”

In questa notizia si parla di: papa - vero

Carlo Panizzo annegato a Cavallino, 500 al funerale. Il papà: «Il suo amore era vero, non come sui social». Bambini in lacrime, il bacio alla bara bianca di mamma Dana

Un Papa agostiniano, parla l'ex priore: "Vi racconto chi è il vero Robert"

Tanti auguri a Papa Leone. Un Pontefice vero che camminerà a lungo con un passo felpato

Cerca Video su questo argomento: Papa Vero Pro Life