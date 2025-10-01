Il Papa riceve ‘Quarti di gloria’ storie di podi sfiorati

Questa mattina Papa Leone XIV ha accolto in Vaticano il volume ‘Quarti di gloria’ di Serena Sartini e Gerardo De Vivo, dedicato a sedici atleti arrivati a un soffio dal bronzo. Il Pontefice ha ascoltato con interesse, quindi si è congedato con una foto di gruppo. Un gesto simbolico tra sport e fede La consegna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

