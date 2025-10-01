Christian Gimenez, papà dell'attaccante del Milan Santiago, ha parlato di nuovo del figlio, delle voci di mercato estive e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il papà di Gimenez: “Ci sono state molte voci. Lui sta bene. La verità è che …”