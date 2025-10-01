Il Papa critica Trump | Il trattamento disumano dei migranti non è pro-life

Dalla residenza estiva di Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha criticato duramente le politiche migratorie di Donald Trump, sostenendo che siano incoerenti con l’insegnamento cattolico. «Qualcuno che dice di essere contro l’ aborto ma è d’accordo con il trattamento disumano dei migranti negli Stati Uniti, non so se questo sia davvero pro-life », ha dichiarato ai giornalisti riprendendo lo slogan dei movimenti antiabortisti. Leone: «Anche la pena di morte non è pro-life». Il pontefice, il primo nato negli Stati Uniti, ha ribadito che la Chiesa considera sacra la vita dal concepimento fino alla morte naturale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

