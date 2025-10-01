Il Papa | addolorato per gli scontri e le violenze in Madagascar

Roma, 1 ott. (askanews) - "Sono addolorato per le notizie che giungono dal Madagascar cerca gli scontri violenti tra le forze dell'ordine e giovani manifestanti che hanno provocato la morte di alcuni di loro in un centinaio di feriti". Lo ha detto Papa Leone al termine dell'udienza generale di stamane in piazza San Pietro. "Preghiamo il Signore affinché si eviti sempre ogni forma di violenza e si favorisca la costante ricerca dell'armonia sociale attraverso la promozione della giustizia e del bene comune", ha concluso il pontefice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa: addolorato per gli scontri e le violenze in Madagascar

In questa notizia si parla di: papa - addolorato

Tv2000. . #PapaLeoneXIV: "Sono addolorato per le notizie che giungono dal #Madagascar. Circa gli scontri violenti tra le forze dell'ordine e giovani manifestanti che hanno provocato la morte di alcuni di loro e in un centinaio di feriti. Preghiamo il Signore affi - facebook.com Vai su Facebook

#PapaLeoneXIV: "Sono addolorato per le notizie che giungono dal #Madagascar. Circa gli scontri violenti tra le forze dell'ordine e giovani manifestanti che hanno provocato la morte di alcuni di loro e in un centinaio di feriti. Preghiamo il Signore affinché si e - X Vai su X

Il Papa: «Addolorato per gli scontri violenti in Madagascar» - Al termine dell'udienza generale, nel saluto ai fedeli di lingua italiana, l'appello perché «si favorisca la costante ricerca dell’armonia sociale», promuovendo la giustizia e il bene comune ... Secondo romasette.it

Leone XIV: udienza, “addolorato” per “scontri violenti” in Madagascar, “si eviti sempre ogni forma di violenza” - "Sono addolorato per le notizie che provengono dal Madagascar di scontri violenti tra le forze dell’ordine e giovani manifestanti, che hanno provocato la morte di alcuni di loro e un centinaio di feri ... Lo riporta agensir.it