Il nuovo consulente di Andrea Sempio è l'ex poliziotto Armando Palmegiani | prende il posto di Garofano

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La difesa di Andrea Sempio, l'attuale indagato sull'omicidio di Chiara Poggi, ha un nuovo consulente: si tratta del professore ed ex commissario capo Armando Palmegiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il dna ignoto nella bocca è una "contaminazione". E c'è un nuovo consulente

