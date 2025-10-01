Il nuovo ChatGPT Pulse aiuta a organizzare più facilmente la giornata
Si chiama «ChatGPT Pulse»: ricorda i compleanni e gli impegni, dando le priorità e consigliando l'organizzazione dell'agenda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
ChatGPT Pulse trasforma l'assistente AI: ora l'intelligenza artificiale può iniziare la conversazione - ChatGPT Pulse debutta in anteprima su mobile per utenti Pro con aggiornamenti quotidiani personalizzati basati su chat, feedback e app collegate. Da hwupgrade.it
ChatGPT Pulse, come funziona il nuovo strumento proattivo - L'ultima novità ufficializzata da OpenAI inizia per prima la conversazione, con aggiornamenti personalizzati e report su misura ... Segnala wired.it