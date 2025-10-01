Il nuovo Bu | r riscopre il pranzo
La Milano della ristorazione sta rimodulando i propri orari e cambiando le proprie abitudini. Molti locali stanno riscoprendo il pranzo, puntando forte su quel momento finora riservato a frettolose pause dal lavoro o a incontri di lavoro più orientati al business che al godimento. Già Trippa, la più celebre trattoria meneghina, da ottobre ha deciso di aprire a pranzo il venerdì rinunciando al sabato. E c’è anche un ottimo locale, Sandì, che tiene sollevata la claire soli di giorno, prevedendo il servizio serale soltanto al venerdì. E ora tocca a un altro locale simbolo del fine dining cittadino, Bu:r di Eugenio Boer (il nome è la trascrizione grafica della pronuncia del cognome dello chef Italo-olandese) che dopo sette anni di attività dal 24 settembre riparte con spazi ridisegnati e l’apertura a pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il nuovo Bu:r riscopre il pranzo - olandese e della moglie Carlotta Perilli ha subito un profondo restyling, che lo rende ancora più accogliente, curato dallo studio kick.