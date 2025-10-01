Il Novi Sad riapre le porte ai truck del gusto nel weekend torna lo Street Festival

Street Festival, lo storico evento che per primo ha portato i furgoncini colorati al Parco Novi Sad, torna il prossimo weekend: venerdì 3 (dalle 18 alle 24), sabato 4 e domenica 5 ottobre (dalle 12 alle 24).Compie dieci anni la gustosa tre giorni dedicata a chi di cucina e di buona birra se ne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it