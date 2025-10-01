Il nostro peso politico ora è molto più forte

La sua rielezione (come quella degli altri) non era scontata eppure Giacomo Rossi, 42 anni di Apecchio è per la seconda legislatura consecutiva membro del Consiglio regionale. A capo del movimento ‘Civici Marche’ Rossi ha ottenuto nella circoscrizione Pesaro-Urbino 2.604 preferenze (5.301 i voti al simbolo), la maggior parte a Cagli (566) e poi ad Apecchio (330) dove con il 42,82% è risultato il primo partito. Nella Regione i Civici Marche hanno preso 14.680 voti (2,59%). Se l’elezione di 5 anni fa il suo seggio era scattato con il premio di maggioranza e in modo per molti inaspettato, questa volta Rossi se l’è guadagnata con numeri più cospicui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro peso politico ora è molto più forte"

