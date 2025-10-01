Il nostro confronto verso il voto Sanità lavoro infrastrutture Le proposte dei tre candidati

Firenze, 1 ottobre 2025 – Sanità, lavoro, grandi opere. Tre macro-temi che stanno scandendo la campagna elettorale in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre. Si chiama ‘Scegli con la Nazione’ ed è il modo migliore per l’elettore di informarsi e conoscere candidati e programmi prima di recarsi alle urne. Appuntamento per lunedì 6 ottobre, alle 18 al Palazzo dei Congressi di piazza Adua, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Per confermare la partecipazione occorre registrarsi al link www.lanazione.itconfronto-elezioni-regionali-2025. Al dibattito parteciperanno i tre candidati governatori: Antonella Bundu per Toscana Rossa, Alessandro Tomasi per il centrodestra e il presidente uscente di centrosinistra Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

