Il Nilo svela il segreto delle piramidi | ritrovato il fiume sepolto per millenni usato nella costruzione delle tombe monumentali
Per oltre quattro millenni, il mistero di come gli antichi egizi riuscirono a erigere le monumentali piramidi ha affascinato studiosi e curiosi di tutto il mondo. Oggi una nuova scoperta archeologica sembra aver fornito la risposta più convincente mai emersa: la costruzione dei colossi di pietra sarebbe stata possibile grazie a un ramo del Nilo da tempo scomparso. Scopriamo di più. Cosa hanno scoperto gli archeologi in Egitto. Una squadra dell’Università della Carolina del Nord a Wilmington ha identificato quello che era un vasto corso d’acqua, nascosto per millenni sotto dune e terreni agricoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
