Il nemico interno Istruzioni ai generali di Hegseth e Trump

Cms.ilmanifesto.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore 8:14, base Marines di Quantico, dopo un medley di musiche marziali, inizia con un minuto d’anticipo la cerimonia per cui il “ministro della guerra” Pete Hegseth ha convocato d’urgenza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il nemico interno istruzioni ai generali di hegseth e trump

© Cms.ilmanifesto.it - «Il nemico interno». Istruzioni ai generali di Hegseth e Trump

In questa notizia si parla di: nemico - interno

nemico interno istruzioni generaliTrump ai generali, 'l'America è sotto invasione dall'interno' - Lo ha detto Donald Trump ai generali riuniti a Quantico riferendosi alle operazioni anti- Si legge su msn.com

«Il nemico ci insegna come agire»: il centro studi interno con cui Hamas ha capito come attaccare Israele - È il titolo di documento interno di Hamas, uno dei tanti preparati dall’ufficio studi del movimento. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nemico Interno Istruzioni Generali