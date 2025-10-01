Il Natale di Celine Dion tra famiglia sci e make up | l'intervista

Mettete insieme una delle più grandi voci di tutti i tempi e una regina del make up a effetto glow. Il risultato? La star confidence diventa alla portata di tutti. Lo sanno bene l’icona globale della musica Celine Dion, 57 anni, e l’imprenditrice beauty Charlotte Tilbury che, sulle note di I’m Alive, sono le protagoniste della Holiday Campaign 2025 di Charlotte Tilbury appunto. Insieme alle muse di bellezza Jourdan Dunn, Quenlin Blackwell e BellaTilbury. Così, dopo dieci anni di momenti iconici condivisi – basti pensare che durante la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Celine Dion indossava un make up look targato proprio Charlotte Tilbury -, le due presentano oggi il Gifting Universe del brand che non è solo una collezione di regali di Natale ma una vera e propria proposta make up, skincare e fragranze, pensata per aumentare la propria self confidence. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il Natale di Celine Dion tra famiglia, sci e make up: l’intervista

