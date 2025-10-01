Il Napoli soffre ma piega per 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund
Il Napoli doveva reagire alla sconfitta a San Siro e portare a casa la prima vittoria nel girone di Champions: pochi, però, si immaginavano di soffrire così tanto. Il Napoli riesce a battere un attento e coriaceo Sporting Lisbona per 2-1 ma soffre tantissimo l’ermetica difesa lusitana, trovando il gol della vittoria solo nel finale di partita. I due gol che valgono tre punti per i partenopei arrivano entrambi sulla combinazione tra i due protagonisti di questo inizio di stagione: assist di De Bruyne, conclusione di Hojlund. Lo Sporting, però, era riuscito a pareggiare i conti grazie al rigore regalato da un disattento Politano e trasformato dal colombiano Suarez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: napoli - soffre
I compagni lo hanno saputo per primi, soffre di un male terribile | L’ex Napoli lo ha tenuto nascosto per anni
La Juventus soffre e si ferma a Verona: grance chance per il Napoli
Il Napoli soffre ma vince grazie alla classe operaia (anche se Spina è operaio specializzato)
Forzamilanovunque. . MILAN-NAPOLI 2-1 Il Milan soffre in dieci ma batte anche il Napoli e lo aggancia in vetta: Saelemaekers e Pulisic esaltano San Siro Esulta il Milan di Allegri che nel big match della quinta giornata di Serie A ha battuto 2-1 il Napol - facebook.com Vai su Facebook
De Martino forte in Campania soffre il Napoli. Scotti vola in Lombardia ma ha vinto anche quando ha avuto contro Inter-Atalanta in Champions e Inter domenica in campionato. Anche con traini inversi più deboli (ieri eccezione). Tendenza clamorosa. - X Vai su X
Serie A, quarta giornata: il Napoli soffre ma batte il Pisa 3-2. VIDEO - La quarta giornata di campionato si è chiusa con Napoli- Da tg24.sky.it
Serie A, il Napoli soffre ma batte il Pisa 3-2: decisivo Lucca che porta gli azzurri in testa - Il Napoli ritrova la vittoria davanti al proprio pubblico al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Segnala erreemmenews.it