Il Napoli soffre ma piega per 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli doveva reagire alla sconfitta a San Siro e portare a casa la prima vittoria nel girone di Champions: pochi, però, si immaginavano di soffrire così tanto. Il Napoli riesce a battere un attento e coriaceo Sporting Lisbona per 2-1 ma soffre tantissimo l’ermetica difesa lusitana, trovando il gol della vittoria solo nel finale di partita. I due gol che valgono tre punti per i partenopei arrivano entrambi sulla combinazione tra i due protagonisti di questo inizio di stagione: assist di De Bruyne, conclusione di Hojlund. Lo Sporting, però, era riuscito a pareggiare i conti grazie al rigore regalato da un disattento Politano e trasformato dal colombiano Suarez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

