Il Napoli si gode la rinascita di Spinazzola ma aveva provato a prendere un altro esterno!
Una delle liete notizie di questo inizio di stagione del Napoli, è senza dubbio quella delle ottime prestazioni che sta fornendo Leonardo Spinazzola. L’ex Roma sta dando ampie garanzie apportando un gran contributo sulla fascia. Ma prima di questo exploit, il Napoli stava pensando a un altro colpo sulla fascia. Spinazzola sembra tornato ai livelli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: napoli - gode
Kevin-mania a Dimaro: Napoli si gode il suo nuovo fuoriclasse
Tra Napoli e Inter gode la Juve: svolta improvvisa per Lookman | I bianconeri hanno l’accordo totale
Grealish in vacanza: si gode la Costiera Amalfitana e aspetta il Napoli? Le ultime
"Posso dire che oggi il Napoli gode di un grande rispetto a livello internazionale. I recenti risultati del club, uniti alla sua forte tradizione e alla passione dei tifosi, hanno ulteriormente rafforzato l’immagine e il riconoscimento della squadra in Europa e oltre” Cos - facebook.com Vai su Facebook
GODE TUDOR Napoli, 'na bellezza Milan-Bologna ci risiamo? L'Italia è subito d'argento e si bronzo La prima pagine del Corriere dello Sport di domenica 14 settembre #Corrieredellosport - X Vai su X
Da possibile partente a pedina fondamentale: così Spinazzola ha conquistato Napoli - L'esterno azzurro, in gol col Pisa, sta convincendo per le ottime prestazioni in campo. Secondo internapoli.it
Napoli, Spinazzola: "Potevamo iniziare meglio ma stiamo lavorando tanto" - Leonardo Spinazzola parla a Sky dopo la sconfitta del Napoli nell'amichevole contro l'Arezzo: "Si poteva cominciare meglio, abbiamo lavorato tanto ma ancora c’è tanto lavoro da fare. Da sport.sky.it