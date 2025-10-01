il napoli rialza la testa 2 1 allo sporting lisbona

AGI - Il primo successo del Napoli, nella Champions League 202526, arriva grazie a Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne: doppietta del danese e doppio assist del belga, è 2-1 sullo Sporting. Napoli in emergenza. Conte è in piena emergenza, visto che è out anche Di Lorenzo: Spinazzola gioca a destra, con Miguel Gutierrez confermato a sinistra e Beukema-Jesus centrali. Spinge in avvio la formazione azzurra, contro uno Sporting che si difende e riparte rapidamente con Geovany Quenda, gioiellino classe 2007 che è già stato acquistato dal Chelsea. I Leões ci provano con un inefficace Ioannidis, il Napoli risponde cercando subito di verticalizzare e facendo inserire regolarmente Anguissa dalla mediana, ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare la difesa rivale. 🔗 Leggi su Agi.it

