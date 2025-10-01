Il Museo Diffuso di Alatri ha un nuovo sito web
Alatri, città dalle radici antichissime e custode di un patrimonio unico, compie oggi un passo decisivo verso il futuro della fruizione culturale.Il Museo Diffuso di Alatri, che si sviluppa tra luoghi simbolo e testimonianze millenarie, si presenta infatti con un nuovo strumento di conoscenza e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: museo - diffuso
Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo
Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": nasce un video per valorizzarlo
Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo
ARTI IN BOTTEGA - Le botteghe del Centro Storico di Velletri, tra arte, artigianato e aneddoti Come già comunicato, la seconda tappa dell'esperienza "Arti in Bottega" organizzata dall'Ecomuseo della terra amena - Velletri Museo Diffuso si terrà sabato 25 - facebook.com Vai su Facebook