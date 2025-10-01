Il Museo Diffuso di Alatri ha un nuovo sito web

Frosinonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alatri, città dalle radici antichissime e custode di un patrimonio unico, compie oggi un passo decisivo verso il futuro della fruizione culturale.Il Museo Diffuso di Alatri, che si sviluppa tra luoghi simbolo e testimonianze millenarie, si presenta infatti con un nuovo strumento di conoscenza e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: museo - diffuso

Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo

Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": nasce un video per valorizzarlo

Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo

Cerca Video su questo argomento: Museo Diffuso Alatri Ha