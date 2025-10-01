Il museo di storia naturale provvisoriamente a Palazzo Farnese

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento del Museo di Storia Naturale di Piacenza nei locali messi a disposizione dalla Camera di Commercio, in piazza Cavalli, ha accumulato notevole ritardo. Così una parte della collezione verrà provvisoriamente ospitata a Palazzo Farnese, per le scuole, e inaugurata il prossimo 21. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: museo - storia

