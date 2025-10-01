Il museo di storia naturale provvisoriamente a Palazzo Farnese

Il trasferimento del Museo di Storia Naturale di Piacenza nei locali messi a disposizione dalla Camera di Commercio, in piazza Cavalli, ha accumulato notevole ritardo. Così una parte della collezione verrà provvisoriamente ospitata a Palazzo Farnese, per le scuole, e inaugurata il prossimo 21. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: museo - storia

"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale

Museo di Storia Naturale, sabato 12 luglio concerto dell'Orchestra Giovanile Toscana

Al Museo del Vetro oltre 250 pezzi in mostra per ripercorrere la storia della ditta Fratelli Toso

• Capodimonte è di Moda percorsi nella storia del costume • “Una dama e il suo pittore: il mistero dei gioielli” a cura di Silvia Malaguzzi - Middlebury College Giovedì 2 ottobre 2025 ore 16.30 Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sala 20 (primo piano) ? Il - facebook.com Vai su Facebook

Animali fantastici al Museo di Storia Naturale evento collaterale della mostra "Tolkien. Uomo, Professore, Autore" Auditorium Salone degli Incanti ? Mercoledì 1° ottobre 2025, ore 17.30 Ingresso gratuito Per l'occasione la mostra sarà aperta fino alle 20. - X Vai su X

21 febbraio, il Museo di Storia Naturale compie 250 anni - Era il 21 febbraio del 1775 quando il granduca Pietro Leopoldo di Lorena istituì l’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale, poi detto la Specola, primo esempio ... Segnala lanazione.it

Il Museo di Storia naturale di Firenze compie 250 anni: un weekend di aperture gratuite per festeggiare (e altri eventi) - Era il 21 febbraio del 1775 quando il granduca Pietro Leopoldo di Lorena istituì l’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale, il primo museo naturalistico ad essere aperto al pubblico e il ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it